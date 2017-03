Técnico do Criciúma projeta segundo jogo contra o Fluminense: "Vai ser uma partida emocionante"

COPA DO BRASIL 10/03/2017 | 07h00 Atualizada em





O Criciúma, que empatou em 1 a 1 com o Fluminense na noite desta quinta-feira, pela Copa do Brasil, já projeta o jogo de volta. Se o placar ficar no 0 a 0, a vantagem é do time carioca, por conta do gol que fez fora de casa, no Heriberto Hülse. O Criciúma fez uma partida equilibrada diante do atual campeão da Taça Guanabara, mas faz mistério sobre a postura que adotar no dia 15.



— Aí eu não vou entregar de bandeja para o meu amigo (técnico Abel Braga), né? Uma estratégia que a gente vai fazer durante a semana, treinar, vamos ver a melhor para passar de fase. Eu acredito que não vai ser 0 a 0, até porque a gente sempre faz gol, então acredito que vai ser uma partida emocionante, quem vai ganhar vai ser o público — projeta o técnico Deivid.



Sobre o primeiro jogo, o treinador disse que poderia ter sido melhor, mas que diante de uma grande equipe como o Fluminense, foi uma partida positiva do ponto de vista técnico. Deivid elogiou o trabalho de Abel Braga, que admira há muitos anos, e o treinador do Flu também fez comentários positivos sobre o Criciúma.



— Eu tenho muito carinho pelo Abel, pela pessoa, pelo profissionalismo, um cara que eu sempre admiro até pelas equipes que ele monta,e esperamos que no segundo jogo possamos fazer um jogo equilibrado. Está tudo aberto, 1 a 1 aqui e vamos jogar o segundo jogo para frente — analisa.



Antes da Copa do Brasil, o Tigre tem o Avaí pela frente, em jogo válido pela primeira rodada do returno do Estadual. Para buscar o título da segunda fase do estadual, Deivid já disse que o Tigre não vai poupar os titulares.



