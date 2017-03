Técnico do Criciúma fala da derrota para o Tubarão: "No segundo tempo caímos de produção"

catarinense 01/03/2017 | 22h36 Atualizada em





Com o time reserva diante do Tubarão, o Criciúma não conseguiu fazer um bom segundo tempo e perdeu a partida por 3 a 2 na noite desta quarta-feira. Os titulares do Tigre estão sendo poupados pelo técnico Deivid, já que o turno já tem o Avaí como campeão, então o time B foi a campo pelo Catarinense. Depois de um primeiro tempo que agradou o treinador, o grupo caiu de rendimento e não segurou o Peixe.



— Primeiro tempo foi muito bom, conseguimos dominar a equipe do Tubarão depois dos 15 minutos, os primeiros o time estava meio perdido, não nos encontramos. Depois que tomamos o gol, conseguimos igualar e até poderia virar depois ali com o Andrew. O resultado justo era a gente ter saído com 2 a 1 o primeiro tempo, mas futebol tem dessas coisas. No segundo tempo caímos de produção, não conseguimos segurar o Tubarão que estava num momento delicado da tabela, perdemos o meio e o jogador deles foi muito feliz naquele chute — analisou o treinador.



O time B do Criciúma, como se referiu o técnico ao final da partida, vai jogar também diante da Chapecoense, no sábado, às 16h. Esse grupo vai encerrar a participação do Criciúma no turno, para que os titulares possam voltar recuperados a segunda metade do campeonato.



— A equipe do Tubarão foi muito feliz, conseguiu fazer os dois gols, e com um homem a menos, não conseguimos controlar a partida, não conseguimos segurar a equipe deles. No todo, gostei muito dos meninos, nesses dois jogos vou colocar a considerada equipe B para conseguir recuperar os nossos jogadores para o returno e para o jogo contra o Fluminense — comentou.



