Técnico do Avaí elogia Marquinhos: "Aproveitamento acima do normal"

O capitão Marquinhos também deixou o dele na goleada do Avaí por 4 a 1 sobre o Metropolitano no último domingo, em Blumenau. De falta, o Galego balançou as redes no segundo tempo e foi elogiado pelo técnico Claudinei Oliveira após o confronto. Este foi o primeiro tento de M10 no Catarinense 2017.

- Comentei com o Evando: é gol nosso. Ele bate 10 faltas, são duas na traves e 8 gols. Já trabalhei com vários jogadores bons, mas o Marcos tem um aproveitamento muito acima do normal - disse o técnico do Leão.

Se Marquinhos resolveu abrir mão, pelo menos temporariamente, das cobranças de pênaltis, nas de falta, ele continua sendo a referência.

- Tomara que ele continue nos ajudando, que a gente consiga mais faltas por ali - completou Claudinei Oliveira.

Mesmo com cinco desfalques, o Leão garantiu um ótimo resultado diante do Metrô e voltou a brigar pelo título do returno do Estadual. A ideia de Claudinei Oliveira é que a equipe mantenha o ritmo.

- Objetivo é tentar ganhar o segundo turno, aí não tem final, e a gente ganha três semanas para trabalhar para o Brasileiro, esse é o cenário ideal para nós. Eu não me preocupo muito com jogar com cinco desfalques, tenho que estar com todos prontos para quando forem chamados, corresponderem. A hora que o Marquinhos não puder jogar temos o Pacheco. A hora que o Denilson tomar cartão temos o Yuri, temos vários jogadores que podem nos ajudar. Luan está em processo de retorno, ainda não sei se pra quarta ou domingo, mas poupar eu não penso - finalizou o treinador.

O Avaí volta a atuar pelo Catarinense nesta quarta-feira, 19h30min, diante do Almirante Barroso, na Ressacada.

