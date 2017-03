Técnico da Chapecoense se diz frustrado pela derrota em casa

Libertadores 17/03/2017 | 08h01 Atualizada em

Era a estreia da Chapecoense na Libertadores e por isso a derrota em casa por 3 a 1, para o Lanús, decepcionou não só o torcedor, mas também o técnico da Chapecoense, Vagner Mancini.

— A gente sai frustrado, mas foi a realidade da partida – afirmou o treinador, que reconheceu a superioridade do adversário.

Mancini disse que encontrou a atmosfera que esperava numa Libertadores, só que imaginava sair com um resultado diferente. Ele afirmou que, no primeiro tempo, o jogo foi equilibrado. Mas a lesão de Moisés, aos 11 minutos, acabou atrapalhando o que ele tinha desenhado para o jogo. Com isso, ele teve que colocar Osman, que é meia, diferente das características de Moisés.

No segundo tempo, ele acredita que seu time foi inferior ao adversário e perdeu em cima de alguns erros.

— A dificuldade maior foram os erros que acabaram nos custando uma derrota que a gente não esperava – declarou.

Em virtude disso, ele viu seu time ficar abalado emocionalmente enquanto o Lanús, que tinha feito um primeiro tempo de muita paciência e toque de bola, se aproveitar do momento frágil da Chapecoense, ampliando o placar.

Para o técnico da Chapecoense o Lanús tem muito mais experiência na competição e jogava a bola longe enquanto os jogadores da Chapecoense entregaram a bola na mão do adversário numa cobrança de lateral que gerou um dos gols dos argentinos.

O treinador disse que seu time terá que ter mais cuidado nos próximos jogos. Ele avaliou que não é problema ter caído para último da chave pelo saldo de gol, pois todos os times que jogaram em casa perderam e assim a chave está embolada.

Uma vitória sobre o Nacional, no dia 18, pode levar a Chapecoense para a liderança. Mas que o caminho ficou mais complicado, isso ficou.

A Chapecoense deixou de abrir seis pontos de um adversário direto e agora terá que fazer um bom resultado em dois jogos seguidos contra o Nacional-URU.

