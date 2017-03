Taxista persegue e chuta carro da Uber em Balneário Camboriú

Violência 12/03/2017 | 11h10 Atualizada em

A primeira reação violenta de taxistas à chegada da Uber a Balneário Camboriú ocorreu na madrugada de sábado, menos de 24 horas após o início do serviço do aplicativo. Um vídeo, feito pelo passageiro do Uber, mostra um taxista fechando o carro na Avenida Normando Tedesco, a Beira-Rio. Em determinado momento, o taxista desce até o Uber e chuta o veículo.

O passageiro, que não quis ser identificado, conta que a perseguição começou na saída de uma balada na Barra Sul, às 4h da manhã. O motorista do Uber chegou a telefonar para a Polícia Militar, mas não conseguiu chegar até a viatura. No vídeo, os dois relatam que o carro da PM estaria próximo, mas não podiam seguir em frente.



_ Tivemos que fazer a volta na contramão e ir direto para a delegacia _ relatou.



O motorista da Uber não foi localizado. No vídeo, ele diz que procuraria apoio do departamento jurídico da empresa. Outro motorista ouvido pelo DC disse que estão todos atentos à ocorrência por acreditarem que os ataques a motoristas da Uber possam ser comuns em Balneário e Itajaí.

Uber chega a Balneário Camboriú e Itajaí



Presidente da Associação dos Taxistas de Balneário Camboriú, Celito Maffezzoli, disse que o taxista que aparece nas imagens é um ¿folguista¿, que trabalha esporadicamente no táxi filmado. Ele não quis identificar o colega, mas afirma que ele será impedido de renovar a carteirinha de taxista.



_ Somos totalmente contra essa atitude. Não ficou bem pra nossa classe _ afirma.



Segundo ele, cada táxi tem até três motoristas que se revezam. E a exposição do veículo acabou trazendo problemas para o dono do carro, que estaria sofrendo ameaças por telefone desde que as imagens foram parar nas redes sociais.



Embora repudie a agressão ao motorista da Uber, Meffezzoli acredita que a prefeitura terá que fazer valer a lei municipal que proíbe transporte irregular e clandestino. E se disse chateado com vereadores que estão apoiando a chegada do novo serviço a Balneário:



_ A prefeitura nos cobra alvará, folha corrida, documentos, INSS, uma série de obrigações. Quem não fizer, está impedido de trabalhar. O Uber não tem nada disso. Podemos segurar o carro e chamar os agentes de trânsito para autuar _ afirma.



Na sexta-feira o prefeito Fabrício Oliveira (PSB) falou que a Uber precisará de uma regulamentação específica, e que a empresa ainda não havia protocolado pedido para funcionamento junto à prefeitura. O vereador Omar Tomalih (PSB) informou que prepara um projeto de lei para regulamentar o serviço.