Taxista é assaltado no bairro Escola Agrícola, em Blumenau

Caso ocorreu por volta da 1h26min deste domingo, na Rua José Fischer

Um taxista foi assaltado por volta da 1h26min deste domingo, na Rua José Fischer, bairro Escola Agrícola, em Blumenau. Segundo informações da Polícia Militar, o taxista de 48 anos fazia uma corrida para dois rapazes quando o passageiro que estava no banco de trás do veículo tentou enforcar o motorista e desferiu socos no rosto do profissional.



O taxista parou o veículo no momento das agressões e a dupla fugiu levando a carteira dele, que tinha R$ 100 em dinheiro, e um aparelho celular. A equipe do Samu foi acionada para atender a vítima, que sofreu lesões no rosto. As guarnições da PM fizeram buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados.