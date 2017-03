Taxa de cura de tuberculose em SC está abaixo do que recomenda o Ministério da Saúde

Dia Mundial de Combate 24/03/2017 | 06h00 Atualizada em

Em Santa Catarina, foram diagnosticados 1.826 novos casos de tuberculose em 2015. Os dados preliminares apontam ainda que apenas 70,5% dos pacientes foram curados. Essa taxa de cura está abaixo do parâmetro recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 85%. Nesta sexta-feira é celebrado o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose.

— Uma das dificuldades em alcançar essa meta é o elevado índice de abandono de tratamento que ainda persiste no Estado — argumenta Eduardo Macário, diretor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde (Dive/SC).

Em 2015, último ano com dados já consolidados, 127 pacientes abandonaram o tratamento em SC, o que representa 7,2% do total de casos novos em 2015, ainda acima do considerado aceitável pelo Ministério da Saúde, que é de até 5% de taxa de abandono. Neste mesmo ano, foram registrados 52 óbitos por tuberculose, pulmonar e extrapulmonar.

O tratamento para a doença é oferecido gratuitamente pela rede pública de saúde, e tem duração de, no mínimo, seis meses, sendo necessário tomar diariamente o medicamento. A falta de adesão, o abandono ou o uso irregular dos medicamentos podem causar resistência dos bacilos ao tratamento, o que complica o quadro clínico e demanda tratamento por um maior período de tempo (18 a 24 meses).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 10,4 milhões de pessoas ficaram doentes com tuberculose em 2015, e 1,8 milhão morreram da doença (incluindo 0,4 milhões entre pessoas com HIV). Deste total, mais de 95% das mortes por tuberculose ocorreram em países de baixa e média renda.

O Brasil ocupa o 18º lugar entre os 22 países com alta carga da doença, responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no mundo, segundo o último relatório da OMS. Foram notificados 67 mil novos casos de tuberculose no país em 2015, ano em que foram registradas 4,6 mil mortes em decorrência da doença.

Populações vulneráveis

A atenção à saúde das pessoas com maior vulnerabilidade à doença, como pessoas em situação de rua, pessoas vivendo com HIV/AIDS, pessoas privadas de liberdade e população indígena têm sido um desafio para as equipes de saúde.

Luís Henrique da Cunha, responsável técnico do setor de tuberculose da Gerência de Vigilância de Agravos da Dive/SC alerta que, "embora a vulnerabilidade dessas populações seja reconhecida, o acolhimento, a assistência e a manutenção do vínculo são desafios a serem superados pelas equipes de saúde".

A população em situação de rua tem 44 vezes mais chance de adoecer por tuberculose do que a população em geral, o que mostra que fatores sociais como as más condições de vida, moradia precária, desnutrição e dificuldade de acesso aos serviços públicos de saúde tem uma influência profunda no diagnóstico e prognóstico da doença. Em Santa Catarina, foram notificados 54 pessoas em situação de rua com tuberculose em 2015. Dessas, 16 abandonaram o tratamento (29,6%), e somente 16 tiveram cura (38,9%).

— Em Florianópolis, Joinville e em Criciúma, as equipes do Consultório de Rua mantêm um trabalho itinerante em parceria com a rede pública de saúde, o que potencializa o atendimento integral a pessoas em situação de rua — exemplifica Luís.





