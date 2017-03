Tartaruga tailandesa que ingeriu 915 moedas volta a nadar

Bangcoc 13/03/2017 | 09h51

Uma tartaruga tailandesa que ficou famosa por ter ingerido 915 moedas fez uma aula de natação nesta segunda-feira como parte de um programa de reabilitação, depois de uma longa cirurgia que retirou o 'tesouro' de seu estômago.

O animal passou sete horas na mesa de operação em Bangcoc na semana passada. Os médicos retiraram de seu sistema digestivo cinco quilos de moedas que as pessoas jogavam em um poço em um parque público da província de Chonburi.

A história rodou o mundo na semana passada. Nesta segunda-feira, "Omsin", que tem 25 anos, nadou com relativa facilidade em uma pequena piscina do centro de pesquisas aquáticas do hospital de Chulalongkorn.

A tartaruga passou duas décadas no parque de Chonburi e os visitantes atiravam moedas em seu tanque para atrair sorte.

Nantarika Chansue, veterinária chefe do centro aquático, afirmou que o caso teve uma consequência positiva: a reflexão das pessoas antes de atirar as moedas.

Chansue espera que um dia "Omsin" possa retornar ao mar, pois, em tese, ainda tem 60 anos de vida.

* AFP