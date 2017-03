Tarifa de energia elétrica terá desconto de quase 10% em abril para residências em Santa Catarina

Conta de luz 29/03/2017 | 17h40 Atualizada em

As tarifas da conta de luz terão desconto já na fatura do mês de abril para os consumidores atendidos pela Celesc em Santa Catarina. Para as residências, a redução ficará próxima de 10%, enquanto nas indústrias, entre 11% e 13%. O desconto na tarifa é uma medida da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para compensar uma cota de energia contratada e não usada da usina nuclear de Angra 3.

O desconto na tarifa continuará de maio a agosto, mas menor, próximo de 1%. Segundo o chefe do Departamento de Regulação Econômico-Financeira da Celesc, Vânio Moritz, preferiu-se fazer a maior parte da redução em abril, em vez de distribuir em 12 meses.

— Mas isso se dará de acordo com os ciclos de leitura e faturamento, podendo levar até dois meses para se completar em todas as unidades consumidoras da área de concessão da Celesc — explica.



