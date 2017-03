Suspeito de tentativa de homicídio solto após audiência é considerado foragido em Florianópolis

JUSTIÇA 13/03/2017 | 19h26 Atualizada em

É considerado foragido o jovem de 20 anos suspeito de ferir quatro pessoas a tiros no bairro Ingleses, no Norte da Ilha, em Florianópolis, na última quarta-feira. Cleiton Waltrick Leite da Silva chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto poucas horas mais tarde.

Na audiência de custódia que definiria a conversão do flagrante em prisão provisória ou em liberdade provisória, a juíza Erica Lourenço de Lima Ferreira decidiu libertar o suspeito. Assim que o caso foi remetido para a Vara do Júri da Capital, no entanto, a situação de Cleiton mudou: o juiz Marcelo Volpato de Souza decretou a prisão preventiva dele na sexta-feira, seguindo recomendação do Ministério Público.

Conforme alertou o MP, trata-se de um crime grave e de repercussão, envolvendo facções criminosas e pelo menos quatro vítimas. Como o mandado de prisão não foi cumprido e o suspeito não se apresentou à polícia, Cleiton era considerado foragido até as 19 horas desta segunda-feira.

A libertação dele pela juíza após a audiência de custódia teve grande repercussão nas redes sociais e no meio policial. Isto porque, além do envolvimento no tiroteio, a Polícia Militar informou que Cleiton tem 14 passagens policiais e uma condenação por tráfico de drogas.

Conforme anotado pela magistrada ao determinar a soltura, o caso se tratava de "acertos de contas entre membros de facções criminosas, o que não coloca em risco a sociedade, já que é fato isolado e determinado. A prisão do conduzido pode inclusive trazer risco a sua vida".



Leia também:



Quatro pessoas são feridas a tiros nos Ingleses, em Florianópolis