Suspeito de matar a mulher, homem morre em acidente na BR-163, no Oeste de SC

Um homem de 54 anos morreu em um acidente de trânsito na BR-163, em Guaraciaba, no Oeste Catarinense, na noite do último domingo. De acordo com a Polícia Militar, Olivio Olimpio Pacini é suspeito de ter assassinado a esposa minutos antes, em uma comunidade rural da cidade vizinha de São José do Cedro.

Pacini dirigia uma picape Saveiro e colidiu com um caminhão Volvo, com placas de Augusto Pestana (RS). O motorista da carreta teve ferimentos leves. Testemunhas disseram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o condutor da Saveiro teria provocado o acidente, ao invadir a pista contrária da BR-163, onde estava o caminhão.

Pouco antes da colisão, o filho de Pacini comunicou à PM que havia encontrado a mãe, Geneci Pacini, de 49 anos, morta ao chegar em casa, na Linha 21 de Novembro. A mulher foi esfaqueada. A PM de São José do Cedro informou que havia um histórico de ameaças na família. Em agosto de 2016, Geneci havia registrado um boletim de ocorrência contra Pacini por causa das ameças. Os dois continuavam casados.

O crime deixou perplexa a pequena São José do Cedro, cidade de cerca de 13 mil habitantes, na fronteira com a Argentina. A Polícia Civil de São José do Cedro não quis se pronunciar sobre o caso.

