Suspeito de homicídio na Nova Rússia em 2014 é absolvido

Jacksiel Antunes, 30 anos, foi absolvido sumariamente da acusação de homicídio que respondia na Comarca de Blumenau. Ele era apontado como suspeito do assassinato de Tiago Rodrigues, morto a facadas em 1º de fevereiro de 2014 após uma discussão por causa de som automotivo na Rua Santa Maria, na região da Nova Rússia, bairro Progresso.



Após audiências em que foram ouvidas 12 testemunhas nas fases anteriores do processo, tanto Ministério Público quanto a defesa pediram a absolvição sumária do acusado – sem que o caso seja levado a júri –, o que foi confirmado na decisão do juiz Juliano Rafael Bogo, da 1ª Vara Criminal de Blumenau, publicada no último dia 16.



O advogado do acusado, Jairo Vieira dos Santos, afirma que os depoimentos iniciais que haviam apontado Jacksiel como suspeito não se sustentaram nas audiências, tiveram contradições e não foram convictos. Ele acredita que características físicas semelhantes entre o suspeito e o real autor do crime possam ter confundido testemunhas na fase inicial, mas que isso foi esclarecido nas audiências. Santos afirma que o cliente dele apenas estava no local da briga que resultou na morte e cita um excesso da polícia ao apontar o suposto autor nos dias seguintes ao crime.



— Ficou comprovado que ele não tem nenhuma relação com o crime em si, nem como autor, nem como partícipe — defende o advogado.



Jacksiel chegou a ser preso preventivamente no dia do crime, mas foi solto no dia seguinte e já respondia em liberdade. Uma retomada das investigações do crime deve ocorrer agora somente se houver solicitação do MP.