Suspeito de ferir sete em estação de trem na Alemanha tem problemas mentais

Um homem de 36 anos, nascido na antiga Iugoslávia, feriu com um machado, na quinta-feira à noite, sete pessoas na principal estação de trens de Düsseldorf, no oeste da Alemanha. Três feridos estão em estado grave e quatro tiveram apenas ferimentos leves. De acordo com a polícia, o agressor estava em um "estado psíquico excepcional".



O ataque ocorreu às 20h50min (16h50min de Brasília), quando o criminoso saiu de um trem armado com o machado. Em seguida, o suspeito pulou de uma ponte para tentar fugir, ficando gravemente ferido. Segundo a agência alemã DPA, o estado mental do homem não permitia que ele fosse interrogado.

Um parente do criminoso contatou a polícia e explicou o contexto em que o suposto autor cometeu os fatos. Em um primeiro momento, a polícia informou que o ataque havia sido lançado por várias pessoas e indicou que dois suspeitos haviam sido detidos, mas, depois, atualizou o balanço, indicando que o ato foi realizado por "apenas um suspeito".

O efetivo policial foi mobilizado nos arredores do local do ataque e a estação foi totalmente evacuada por unidades de agentes especiais fortemente armados. Um helicóptero sobrevoava a cidade e o tráfego foi retomado no início da madrugada desta sexta-feira.

— Estávamos na plataforma e esperávamos um trem. O trem chegou e repentinamente uma pessoa com um machado saiu e atacou as pessoas — indicou uma testemunha sem se identificar citada pelo Bild. — Havia sangue por toda parte — acrescentou.

No fim de fevereiro, um alemão de 35 anos, que segundo a imprensa também sofria de problemas psiquiátricos, avançou com um veículo contra pedestres em Heidelberg, no sudoeste da Alemanha, deixando um morto e dois feridos.

Peter Altmaier, braço-direito da chanceler Angela Merkel, expressou, na noite de quinta-feira, apoio às vítimas.

"O que quer que tenha acontecido na estação central de Düsseldorf, nossa solidariedade e nossos pensamentos estão com os inocentes feridos", disse em sua conta do Twitter.

O prefeito da cidade, Thomas Geisel, se dirigiu ao local, segundo o Bild.

— É um golpe duro para Düsseldorf. Muitas pessoas estão comovidas. Quero agradecer a polícia e os serviços de emergência. Meus pensamentos estão com as vítimas e seus entes queridos — indicou.