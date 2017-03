Sucesso nos anos 1970, programa infantil "Sésamo" ganha nova temporada na TV 

O retorno 03/03/2017 | 12h43 Atualizada em

Vidradas no desengonçado e carismático personagem chamado Garibaldo, milhares de crianças brasileiras se amontoavam em frente à televisão na década de 1970 para acompanhar o sucesso Vila Sésamo, programa infantil transmitido pela TV Cultura e pela Globo. A atração marcada pela pegada educacional e divertida conquistou fãs à época, mas não parou por aí: em 2017, segue mirando na idade pré-escolar com a inédita Sésamo. Repaginada, a nova temporada estreia na TV Cultura e na TV Brasil nesta segunda-feira.



Inspirada na série original norte-americana, Sésamo chegou em 1972 ao Brasil com elenco que incluía Sonia Braga, Aracy Balabanian e Laerte Morrone – a atração ficou cinco anos no ar. Depois, em 2007, a TV Cultura estreou mais uma safra de episódios. Agora, retorna estruturando seu núcleo principal nos bonecos Elmo, Grover, Come Come, Abby e Bel – Garibaldo, um dos nomes fortes da versão brasileira, ficou de fora.

– A partir de uma pesquisa, esses foram os nomes que surgiram como principais hoje pelo mundo. O Garibaldo tem força para os pais de quem vai assistir agora – justifica Bete Rodrigues, diretora de Sésamo. – Temos ele na memória porque era feito pelo Laerte Morrone, um grande ator. Nos Estados Unidos, não tinha tanta força – explica.

Leia mais:

Sésamo terá 52 episódios em formato de quadros mesclados: um terço do programa é nacional; o restante é importado e dublado. A temática será mais contemporânea, abarcando tópicos como tecnologia, sustentabilidade ambiental e fortalecimento da cidadania.

– Passamos pela infância como a gente acredita que deva ser, sem deixar de preservar as histórias contadas, as brincadeiras de quintal, as cirandas. A música é uma forma leve de passar conteúdo. O educacional está presente – diz Bete.

Além dos bonecos, que se encontram em um cenário colorido de vilarejo, haverá participações em carne e osso de Palmirinha, Gregório Duvivier, Emicida, Chico César, Bela Gil, Gaby Amarantos, Jair de Oliveira, Tania Khalill, Céu, Negra Li, Maria Fernanda Cândido, MV Bill, Fernando Fernandes e Ilan Brenman. Todo o conteúdo da Sésamo ficará disponível no canal oficial do Youtube (youtube.com/vilasesamooficial).

VEJA FOTOS DA TEMPORADA

CONVIDADOS DOS PRIMEIROS EPISÓDIOS

Ajudando o outro

Os personagens Grover e DJ Peçanha e o convidado MV Bill se jogam na música de improviso, mas Grover tem uma crise de soluço. O músico percebe um ritmo no soluço do personagem e usa como base para um novo rap.

Insetos

Ao lado de Jairzinho e Tania Khalill, Groover canta a clássica cantiga infantil A Barata Diz que Tem. O personagem de Sésamo confunde um besouro com uma barata e corre de um lado para outro, desesperado.

Rodas

Emicida aparece junto a Elmo para fazer rimas em ritmo de rap sobre veículos que tem rodas.

Teste de Persistência

Come Come tem sua paciência testada pelo convidado Chico César, que faz uma releitura do clássico Doce de Batata Doce.

Contando História

A fadinha Abby Cadabby brinca de Adivinha a História com o convidado Ilan Brenman, autor de Até as Princesas Soltam Pum.

CURIOSIDADES

– Jim Henson, criador dos bonecos de Sesame Street, é o mesmo que assina o universo Os Muppets. Há personagens que transitam nas duas atrações.

– Nos anos 1970, a versão brasileira do Big Bird, o Garibaldo, foi feita em tons de azul para solucionar uma questão técnica: a televisão brasileira ainda estava na era do preto e branco. Nos Estados Unidos, ele era amarelo.

– A produção Sésamo passou por mais de 140 países.

SÉSAMO

Estreia nesta segunda-feira.

Na TV Cultura, os episódios serão transmitidos de segunda a sábado, às 13h.

Na TV Brasil, as exibições ocorrem de segunda a sexta, às 13h30min.

