Startup global promete carro autônomo em 2020 nos EUA

Washington 10/03/2017 | 22h04

Uma startup global, que produz carros de corrida elétricos, revelou seu planos, nesta sexta-feira, de produzir e vender um carro elétrico totalmente autônomo nos Estados Unidos em 2020.

A empresa chamada Nio, fundada pelo empresário chinês William Li, e que tem escritórios no Vale do Silício, na Europa e na China, revelou um protótipo do veículo Eve durante a Southwest Tech Conference em Austin, no Texas.

De acordo com declaração da Nio, o carro será "um companheiro digital, um robô sobre rodas" equipado com "um motor de inteligência artificial com uma interface humana intuitiva, fornecendo conexões verbais e visuais dentro do veículo e com o mundo exterior".

Contará com painéis de vidro como "uma visão aumentada para os ocupantes e fornecerá novos tipos de entretenimento", de acordo com o comunicado da empresa.

O novo carro deverá competir no segmento premium, com veículos da Tesla e de outras companhias, inclusive com outra startup chinesas, Faraday Future, como uma montadora de automóvel que aumenta os esforços no desenvolvimento da direção autônoma.

"Estamos entusiasmados em ter carros elétricos autônomos para os consumidores dos EUA em 2020", disse Padmasree Warrior, executivo-chefe da divisão dos EUA e ex-executivo da Cisco e Motorola.

"Hoje também revelamos nossa visão para o carro do futuro, focado em oferecer uma experiência incomparável para os usuários com uma vantagem: o software definindo o hardware".

A Nio, que produz os carros NextEV para a Fórmula E, arrecadou capital das empresas chinesas de tecnologia Tencent e Lenovo, das empresas privadas de investimento TPG e Sequoia Capital, e do fundo de investimentos de Cingapura Temasek.

