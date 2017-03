Sol e calor voltam a predominar em Santa Catarina nesta terça-feira /

Previsão do tempo 07/03/2017 | 07h55 Atualizada em

O sol volta a predominar na maior parte de Santa Catarina nesta terça-feira. As únicas regiões onde pode haver um pouco de nebulosidade ao longo do dia são os planaltos Serrano e Sul, além de um pedaço do Vale do Itajaí. Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, do Grupo RBS, as temperaturas devem chegar aos 32ºC na maioria das cidades.

— A previsão é de sol e nuvens em todas as cidades, com tempo seco boa parte delas. No decorrer da tarde e parte da noite há chance de chuva passageira em poucas áreas do Sul, Serra, Litoral, Vale do Itajaí e Norte — diz Puchalski.

Nos Ingleses, o dia também é de sol e praia. Foto: Cristiano Estrela - Agência RBS

Para a quarta-feira, a previsão muda pouco, com o sol predominando. A mudança no tempo está prevista para a partir de quinta-feira, quando a nebulosidade aumenta. Apesar disso, as temperaturas devem aumentar ainda mais, podendo chegar aos 36ºC no Oeste.