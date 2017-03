Sol aparece em todas as regiões de SC nesta sexta-feira

Tempo 24/03/2017 | 06h45 Atualizada em

A semana termina com tempo diferente em algumas cidades catarinenses, conforme previsão da Central RBS de Meteorologia. Depois de praticamente toda a semana ter sido com tempo mais fechado, a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte do Estado voltam a ter o sol aparecendo um pouco mais nessa sexta-feira.

Em alguns momentos as nuvens ainda predominam nessas três regiões, mas que no geral só trazem chuva passageira mais entre o meio da tarde e noite de sexta. Boa parte do dia é com tempo seco.

Para quem está nas demais regiões, o sol aparece bastante, com tempo seco na maior parte do dia. Há previsão de chuva também a partir do meio da tarde nessas áreas, sendo que pontualmente a chuva pode vir com raios e trovoadas. No Extremo-Oeste, a chance de instabilidades continua sendo pequena.

As temperaturas sobem ao longo da tarde até trazendo um certo aquecimento, com máximas de 31°C no Sul, 29°C no Oeste e 28°C em pontos da Grande Florianópolis e Vale do Itajaí.

Fim de semana para aproveitar ao ar livre

O sol deverá aparecer e até predominar na maior parte das cidades nesse sábado, que terá uma temperatura agradável/amena ao amanhecer e entre 28ºC e 31ºC à tarde em boa parte das cidades. O litoral e áreas próximas terão momentos de mais nuvens e até nos extremos do dia uma instabilidade passageira, mas em pouquíssimas áreas.

No domingo, apesar da nebulosidade aumentar, o sol ainda deverá aparecer com previsão de tempo seco em boa parte das cidades. Só muito pontualmente entre o meio da tarde/início da noite há chance de uma instabilidade, mas pouquíssimas áreas com chance um pouco melhor para quem está próximo do Paraná. As temperaturas ficam parecidas com as de sábado, até podendo subir um pouco mais à tarde.

