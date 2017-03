Sock elimina Nishikori e encara Federer nas semis em Indian Wells

Indian Wells 17/03/2017 | 20h28

O americano Jack Sock (N.17) surpreendeu o japonês Kei Nishikori, quarto cabeça de chave, e avançou às semifinais do Masters 1000 de Indian Wells, nas quais enfrentará o suíço Roger Federer.

Sock superou o asiático em três sets, 6-3, 2-6, 6-2, em uma hora e 49 minutos de jogo.

Esta será a primeira semifinal de um Masters 1000 para Sock. Federer já conquistou o título de Indian Wells quatro vezes.

Federer se classificou às semifinais sem jogar nas quartas, beneficiado pela desistência do australiano Nick Kyrgios, que alegou sofrer de infecção alimentar.

"Infelizmente, não posso jogar hoje devido a uma enfermidade", declarou Kyrgios em sua conta no Twitter. "Acreditamos que seja uma intoxicação alimentar, e estou rezando para que não seja nada mais sério", continuou o australiano, que nas oitavas de final derrotou o sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo.

No texto publicado, o australiano, número 16 do ranking ATP, explicou que a decisão de desistir do torneio aconteceu depois de "passar uma noite agitada" devido ao mal-estar, e que para enfrentar Federer precisaria estar um plena forma.

"Não tomo esta decisão de maneira leviana, são para jogos como este que treinamos, mas não estou em condições" de jogar, completou o polêmico tenista de 21 anos.

"Sinto muito pelos fãs, mas preciso colocar minha saúde em primeiro lugar e espero que entendam", concluiu.

Na outra semifinal em Indian Wells, o espanhol Pablo Carreño Busta (N.21) enfrentará o suíço Stan Wawrinka, terceiro cabeça de chave.

- Resultados desta sexta-feira no Masters 1000 de Indian Wells:

Simples masculino - Quartas de final:

Roger Federer (SUI/N.9) x Nick Kyrgios (AUS/N.15) desistência

Jack Sock (EUA/N.17) x Kei Nishikori (JPN/N.4) 6-3, 2-6, 6-2

rcw/pst/ol/am