Sistema de caronas pelo Waze, compartilhamento de localização em tempo real e outras ferramentas lançadas pelo Google no Brasil

Novidades 22/03/2017 | 18h24 Atualizada em

Sabe aquele seu amigo que diz "estou quase chegando", mas ainda nem saiu de casa? Pois no que depender do Google, esse golpe nem sempre vai funcionar. A partir de agora, o sistema de mapas da empresa apresenta a opção de compartilhamento de localização em tempo real. Claro que visualizar o local onde alguém está e seu trajeto só será possível se essa pessoa decidir pelo compartilhamento — mas não custa nada pedir, principalmente quando se trata de alguém com histórico de não ser exatamente pontual...

O aprimoramento foi uma das várias novidades que a empresa apresentou para seus produtos e serviços nesta quarta-feira, em São Paulo, durante o Google for Brasil. Pela primeira vez, a empresa trouxe algumas das suas principais cabeças para falar sobre seus lançamentos no país. Algumas das principais melhorias são relativas à mobilidade urbana e utilizam o popular sistema de mapas do Google, o Maps. O sistema de compartilhamento de local é um deles, onde será possível acompanhar, em tempo real, o trajeto de uma pessoa desde a partida até a chegada — uma implementação especialmente útil durante horários de pico no trânsito.

Leia mais:

Google lança no Brasil ferramenta para destacar informações verdadeiras nos resultados de busca

Por que o YouTube está sendo acusado de censurar conteúdo LGBT



Outra novidade é o Waze Carpool, que adiciona ao aplicativo de trânsito do Google a possibilidade de oferecer e pedir carona. A ideia, segundo Di-Ann Eisnor, diretora do Waze, é que o serviço ajude a diminuir o número de veículos nas ruas em uma relação direta entre os usuários — que deverão compartilhar inclusive o custo da gasolina utilizada.

— Não é um taxi nem um Uber. O dono do carro não vai mudar sua rota, vai apenas oferecer carona.

O sistema não tem data para chegar ao consumidor final, mas a previsão é de até o final do ano a primeira cidade brasileira deverá ser escolhida para receber a primeira fase do Waze Carpool.

O Google Maps também oferecerá uma espécie de gerador de webpages para empresas. Dentro da iniciativa Meu Negócio, pequenos negócios poderão criar páginas voltadas para visualização em sistema mobile que serão associadas ao sistema de mapas e ao sistema de busca do Google.

Os dois aplicativos de comunicação do Google — o Duo, para videochamadas, e o Allo, para texto — também receberam atualizações. Este último, a tentativa do Google de rivalizar com o WhatsApp, investiu na otimização do uso de emojis para atrair o público que gosta de se comunicar utilizando figurinhas e gifs e também implementou a busca no banco de dados do Google — ou seja, usando o Allo, não será preciso sair do aplicativo para pesquisar alguma informação.

Fabio Coelho, presidente do Google Brasil, salienta que foram investidos meio bilhão de Reais no Brasil nos últimos três anos, o que dá uma ideia da importância do país para a empresa.

— Temos aqui no Brasil o maior ecossistema do Google fora dos EUA, com um YouTube Space, um campus do Google e um laboratório de engenharia — diz. — Sem dúvida é um dos nossos focos.

* O repórter viajou a convite do Google.