Sistema Braille será atualizado em todo o País  

A Comissão Brasileira de Braille (CBB) se reuniu em Brasília para trabalhar na padronização do sistema Braille em todo o país. O objetivo é propor regras que unifiquem o sistema e permitam o uso e entendimento em todas as áreas da educação. A previsão é que as normas técnicas sejam publicadas ainda neste ano.

Segundo dados do censo da educação básica de 2015, do total de 930.683 pessoas com deficiência matriculadas em escolas especializadas e regulares, 75.433 são cegas ou têm baixa visão.



– Os deficientes visuais, para aprender, necessitam do Braille, para ter acesso a toda forma de conhecimento. Por isso, estamos promovendo a sistematização técnica do uso do Braille, para facilitar o acesso à educação dos cegos e deficientes visuais de todo País – diz o ministro da Educação, Mendonça Filho.

O ministro ressaltou que, sem acesso a uma linguagem correta, a aprendizagem é prejudicada. Esta é a primeira vez que a comissão, criada em 1999, se reúne com os integrantes do mandato 2017-2019. Entre as atribuições do grupo estão elaborar e propor a política nacional para uso, ensino e difusão do sistema Braille em todas as suas modalidades.

