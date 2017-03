Simone Gehrke: A jabuticaba pagou o pato

Crônicas do Anexo 07/03/2017 | 08h01

O noticiário político-econômico tem um vocabulário próprio, com frequentes referências à fauna e à flora. De tempos em tempos, compara-se o crescimento brasileiro ao voo da galinha; as singularidades da legislação ou do modus operandi do País à jabuticaba; e as vítimas de alguma situação institucional aos patos.



Bom, a galinha, de fato, tem um voo que difere da maioria das aves: curto, passageiro, sem rumo, errático, nunca se sabe onde vai terminar. Qualquer semelhança com os poucos levantares e os muitos despencares da atividade econômica não é mera coincidência.



O pato, coitado, já era vítima no além-mar antes de fazer parte das manchetes dos jornais (ou de virar personagem da Fiesp representando os brasileiros nas manifestações pró-impeachment da Dilma). Pagar o pato é fazer papel de bobo, arcar com consequências dos erros alheios. A origem da expressão remonta a um jogo português em que os participantes deveriam arrancar com um só golpe o pato que era amarrado a um poste. Quem não conseguisse era obrigado a desembolsar o valor do bicho em dinheiro.



A pobre da jabuticaba, de origem brasileira, só demonstrava qualidades até virar sinônimo das excrescências que só acontecem aqui. A comparação, no princípio, uma homenagem à fruta – se é do Brasil, mas não é jabuticaba, não presta –, com o excesso do uso em companhias de má índole acabou virando um tiro no pé (aqui valem parênteses: diferente do que muitos acreditam, a jabuticaba não é uma exclusividade nossa. Embora tenha surgido por estas bandas, é cultivada também na Argentina e no Uruguai. Existem registros, também, de pelo menos dois pés bem-criados no Jardim Botânico de Londres).



Voltando à questão da injustiça com a jabuticaba. Se tivéssemos propensão a uma elevada dose de autoestima, ela bem que podia ser um exemplo das nossas virtudes: tem um design criativo (cresce no tronco e nos galhos), alta produtividade (duas safras ao ano), vida longa, gera frutos mais saborosos com o passar dos anos e conta com elementos benéficos à saúde (fonte de ferro e de substâncias que protegem as artérias). No entanto, como estamos mais acostumados a reconhecer e a ressaltar os defeitos que nos cercam, coube à jabuticaba pagar o pato (ops!).