Simone e Simaria fazem show no Litoral

Esqueça Lucas Lucco cantando ao lado de MC Bin Laden em uma praia deserta enquanto as ondas fazem companhia ao ritmo de Tá Tranquilo, Tá Favorável (Nóis tá suave final de semana / Tirando onda de bacana) que virou chiclete, meme e ficou entre as mais tocadas do Brasil. Também tire da mente Ronaldinho seminu em uma piscina cantando Vamos Beber (Bota o copo pro alto, vamos beber / Nós vamos curtir a vida, vamos beber) ao lado dos sertanejos João Lucas & Marcelo.



As parcerias entre cantores de diferentes segmentos da música ficaram no passado depois que a dupla Simone e Simaria estrelou um clipe com participação de Anitta, no ano passado. Loka (Esquece ele fica louca, louca, louca) fez tanto sucesso que o clipe publicado no YouTube bateu 177 milhões de visualizações e consagrou o sucesso das irmãs que se tornaram um verdadeiro fenômeno ao conquistar um espaço no mundo sertanejo, até então dominado por homens. Aliás, elas fazem parte de um grupo de girlpower que tem mudado o cenário musical com hits chamados de sofrência (ô, sofrência).



Para a alegria dos fãs dos hits da dupla e também de Anitta (Prepara, que agora é a hora / Do show das poderosas), as três cantoras se apresentam na sexta-feira no Music Park BC, em Balneário Camboriú, e os ingressos já estão no terceiro lote. Vai perder? (E bota uma moda boa/ Vamos curtir a noite de patroa).

O que? Show Simone e Simaria + Anitta

Onde? Music Park BC (Rua José Francisco Corrêa, 908, em Balneário Camboriú)

Quando? Sexta-feira, a partir das 21h

Quanto? R$ 77 (pista), R$ 143 (pista premium) e R$ 176 (VIP). Ingressos à venda em blueticket.com.br



