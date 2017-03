Silvinho, do Criciúma, fala sobre empate com o Brusque: "A indignação maior é da gente"

catarinense 19/03/2017 | 13h04 Atualizada em





Depois de sair na frente contra o Brusque, com Ricardinho, o Criciúma quase perdeu de virada, não fosse pela estrela de Alex Maranhão. No empate em 4 a 4, a torcida não gostou do apagão sofrido pelo Tigre, e cobrou da diretoria. O atacante Silvinho, que entrou no segundo tempo no lugar de Adalgiso Pitbull, também demonstrou descontentamento com a atitude do time em campo.



— Não foi só eles (a torcida), a indignação maior é da gente,vamos ter que conversar bastante, não pode virar um jogo desses. Também tem que parabenizar pois conseguiu o empate, mas tem que continuar trabalhando. Deivid e comissão técnica estão de parabéns, trabalhando todo dia, toda hora, pode ter certeza que a gente vai dar respaldo — comentou o jogador.



Foi dos pés de Silvinho, que entrou aos 22 do segundo tempo, que saiu o toque para primeiro gol de Alex Maranhão, que no momento dava a vitória parcial ao Tigre. Logo depois, Diego Giaretta tentou afastar o cruzamento e mandou contra o próprio gol, empatando a partida para o Brusque. O Tigre sofreu um apagão de mais ou menos quinze minutos e conseguiu levar mais dois gols, arrancando vaias e críticas da arquibancada.



— É isso, um pouquinho que vacile, esmorecem, já deu ruim. Contra o Metropolitano foi a mesma coisa, tomando gol rápido. Tem que focar o jogo todo, quando acha que está ganho isso acontece — comentou o zagueiro Giaretta.



Com o ponto garantido dentro de casa, o Criciúma trata como obrigatória a vitória na quinta-feira, às 18h, diante do Joinville. Esse vai ser mais um confronto direto pelo topo da tabela, já que o JEC é o líder com seis pontos.



— Estamos no páreo, nada de desespero. O foco é esse, buscar o segundo turno para decidir com o Avaí. Quinta temos um jogo importantíssimo contra o Joinville — comentou o diretor de futebol Emerson Almeida.



