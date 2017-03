Show de Ney Matogrosso em Florianópolis está com ingressos quase esgotados

Corra 28/03/2017 | 14h50 Atualizada em

Quem quiser assistir ao show de Ney Matogrosso, que volta à Capital após quatro anos para apresentar novamente a turnê Atento aos Sinais, tem que correr – o show, que ocorre no dia 4 de abril, próxima terça-feira, no Centro de Cultura e Eventos da UFSC, está com 95% dos ingressos vendidos. Restam poucas unidades no setor mezanino.

Em contrapartida ao aluguel do espaço, a Secretaria de Cultura e Arte da UFSC – SeCArte distribuirá cem cortesias para estudantes da Universidade. Os ingressos serão concedidos a partir das 14h30 desta quarta-feira (29), na varanda da entrada principal do Centro de Cultura e Eventos, mediante apresentação de atestado de matrícula impresso e carteira de identidade. Cada estudante tem direito a retirar um ingresso.

Agende-se

Ney Matogrosso

Quando: 4 de abril

Onde: Centro de Cultura e Eventos da UFSC (Campus Reitor João David Ferreira Lima, s/n, Trindade, Florianópolis)

Veja como está a venda de ingressos para outros shows na Capital:

Outro show que promete ser histórico em Florianópolis é o dos Novos Baianos, no Centrosul no dia 15 de abril. Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão pegam a estrada com a turnê Acabou Chorare os Novos Baianos se encontram e os ingressos estão no 3º lote.

O Grande Encontro 20 anos, que vai reunir Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo no palco no p12 no dia 1º de maio, está no 5º lote de ingressos. Já o show de Bibi Ferreira, que apresenta sucessos de Sinatra no dia 13 de maio, no Teatro Ademir Rosa, está com 40% dos ingressos vendidos. O evento tem desconto de até R$ 40 para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

