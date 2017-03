Shopping na Praia Brava em Itajaí terá cinema e escola bilíngue 

Investimento 28/03/2017 | 08h44 Atualizada em

A Procave vai investir R$ 50 milhões no Brava Mall, empreendimento com shopping e espaço de serviços que ficará ao lado do seu Brava Home, na Praia Brava. O projeto, apresentado ontem na Associação Empresarial de Itajaí (ACII), terá espaço para 10 lojas âncoras, supermercado, 74 lojas satélites, cinema com duas salas, praça de alimentação e garagem _ além de comportar uma unidade bilíngue do Colégio Bom Jesus, a primeira na região.

Foto: Reprodução / Procave

A escola já está aceitando reservas e começa a funcionar no ano que vem. O shopping, por enquanto, está em fase de negociação de alugueis. A previsão é gerar 400 novos empregos.Embora fique no coração da Brava, com frente para a Rua Delfim de Pádua Peixoto, a entrada do estacionamento e do colégio será pela Luci Canziani, o que deve reduzir o impacto no trânsito na região.