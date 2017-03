Sexta-feira tem predomínio de nuvens e temperaturas em queda em SC

Tempo 17/03/2017 | 07h56 Atualizada em

A semana termina com predomínio de nuvens durante a manhã, aberturas de sol à tarde e temperaturas em queda em Santa Catarina, conforme previsão da Central RBS de Meteorologia. Há também chance de chuva isolada, principalmente nas áreas mais próximas ao Paraná.

As temperaturas baixam a partir da tarde, com o avanço de uma massa de ar mais seco e frio pelo Sul do Brasil. De acordo com a Epagri/Ciram, as máximas chegam a 26ºC no Norte e na Grande Florianópolis, 25ºC no Oeste, 24ºC no Vale do Itajaí e Sul e 21ºC na Serra.

