Sete cidades comunicaram danos à Defesa Civil estadual por conta do temporal de domingo /

Sete cidades catarinenses comunicaram até o momento danos à Defesa Civil estadual em função do temporal que atingiu o Estado na tarde de domingo. São elas: Florianópolis, Biguaçu, Gaspar, Chapecó, Concórdia, Xaxim e Penha. Os ventos atingiram até 65 km/h, com queda de granizo em alguns pontos. Outras cidades também tiveram danos, mas não comunicaram a Defesa Civil: Alfredo Wagner, Palhoça, Rancho Queimado e Santo Amaro da Imperatriz.

Segundo a Defesa Civil, não será necessário o aporte de recursos do governo estadual para auxiliar os municípios, já que ocorreram apenas danos considerados pontuais. Em um primeiro momento, as prefeituras comunicaram os coordenadores regionais da Defesa Civil, que em seguida repassaram as informações ao comando central, em Florianópolis.

As regiões mais severamente atingidas foram o Norte da Ilha, na Capital, e Biguaçu. Houve registros de quedas de árvore em ruas dos bairros Canasvieiras e Ingleses. Uma das vias atingidas é a Rua Abel Álvares Cabral Jr., nos Ingleses, onde uma árvore de grande porta caiu sobre dois veículos, sem deixar feridos. O mesmo problema ocorreu na Rua Madre Maria Vilac.

Em Biguaçu, a escola estadual Professor José Brasilício não teve aulas nesta segunda-feira em função dos danos provocados pelo temporal. A situação está sendo normalizada e a direção da unidade já confirmou, em uma rede social, que os alunos poderão retornar a partir de terça-feira.

Veja os danos listados pela Defesa Civil

Concórdia. Alagamento. Devido ao alto volume de chuva, houve alagamento em diversos pontos da cidade. Na Rua das Videiras, no bairro Petrópolis, 10 residências foram atingidas .

Biguaçu. Vendaval. Devido ao vendaval ocorrido no município, 50 residências tiveram o telhado destelhado, alguns totalmente e aproximadamente 10 quedas de árvores sobre via pública. Conforme o registro, 200 pessoas foram diretamente afetadas, sendo que três famílias ficaram desalojadas. A prefeitura distribuiu três rolos de lona aos atingidos e a regional da Defesa Civil estadual também auxiliou com três rolos.

Florianópolis. Vendaval. O vendaval no município afetou 300 casas na região Norte da Ilha, duas instalações públicas parcialmente destelhados; 50 solicitações de corte de árvores para o CBM/SC. O vento também derrubou diversas árvores sobre a via pública e fiação elétrica deixando vários bairros sem energia. Conforme o registro, 1200 pessoas foram diretamente afetadas . Ninguém ficou ferido. A regional da Defesa Civil Estadual em Florianópolis distribuiu 15 rolos de lona.

Gaspar. Vendaval. A defesa civil do município informou que os ventos causaram danos em edificações na área urbana. Uma edificação totalmente destruída e outras três parcialmente. Uma família desalojada até o momento.

Xaxim. Chuvas intensas e Vendaval. O vento forte no município derrubou duas árvores e destelhou parcialmente duas casas. Houve também pontos de alagamento isolado no Bairro Alvorada. No total, oito pessoas foram contabilizadas como afetadas pelo evento. Foi distribuído 100 m de lona.

Chapecó.Vendaval. O vento forte e a chuva no município causaram danos na estrutura de uma casa. A fragilidade da residência contribuiu no colapso. A família está em casa de parentes. O Corpo de Bombeiros isolou a área, a Defesa Civil e a Assistência Social estiveram no local para prestar auxílio. Conforme o registro, cinco pessoas foram diretamente afetadas. Ninguém ficou ferido.



Penha. Vendaval. Fortes ventos atingiram o Município causando detalhamento em 60 Residências e derrubando 12 Árvores. O município distribuiu quatro rolos de lona.

