Sessão Coruja: Chapecoense treina depois da meia-noite

Catarinense 30/03/2017 | 01h19 Atualizada em

Após os 4 a 1 de virada diante do Brusque os reservas da Chapecoense ficaram no gramado da Arena Condá para treinar. O treino começou por volta da meia-noite e durou cerca de meia hora. Até o técnico Vagner Mancini acompanhou os trabalhos, após a entrevista coletiva.

O motivo é que os jogadores terão folga pela manhã e, à tarde, já viajam para Florianópolis, onde enfrentam o Figueirense no sábado, às 16h.

Uma cena parecida, mas não tão tarde, aconteceu no final do primeiro turno, após o jogo contra o Criciúma. Logo após a partida foi realizado um treinamento pois a delegação viajou no mesmo dia para São Paulo, para depois ira até a Venezuela.

Agora a programação conta com jogo pelo estadual no sábado e, na terça-feira, o confronto contra o Atlético Nacional, pela Recopa Sul-Americana.

Leia outras notícias da Chapecoense

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense

Definidas as datas da Recopa Sul-Americana, entre Chape e Atlético Nacional