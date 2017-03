Sesc promove sessões gratuitas das animações do japonês Hayao Miyazaki em sete cidades de SC

Para crianças e adultos 28/03/2017 | 06h00 Atualizada em

Quem gosta de animação vai ter a oportunidade de assistir gratuitamente a sessões de filmes do diretor japonês Hayao Miyazaki, membro fundador do Studio Ghibli, reconhecido estúdio de animação do Japão que contribuiu para o desenvolvimento do gênero no mundo - em 2014, ele recebeu um Oscar Honorário pelo seu impacto no cinema – o segundo de sua carreira. O primeiro foi em 2003 ganhou a estatueta de Melhor Filme de Animação com o belo (e mais conhecido) A Viagem de Chihiro.

O Sesc em Santa Catarina promove, de terça (28) a quinta-feira (30), a Mostra de Cinema de Animação Hayao Miyazaki nas unidades de Florianópolis (Prainha), Itajaí, Joinville, Jaraguá do Sul, Lages, Chapecó e Cine Teatro Mussi em Laguna, com entrada franca. Serão exibidas três obras do cineasta, uma por dia: Meu Amigo Totoro (28), Princesa Mononoke (29) e Nausicaä do Vale do Vento (30). Os ingressos gratuitos devem ser retirados com uma hora de antecedência no local do evento. Os horários das sessões em cada cidade podem ser consultados no site do Sesc.

Em sua filmografia, o diretor aborda temas como a relação da humanidade com a natureza e a tecnologia, sempre com uma proposta e traços poéticos. Miyazaki costuma retratar os protagonistas como pessoas fortes, independentes, e na maioria das vezes aposta na figura feminina.

Confira a sinopse de cada filme:

Meu amigo Totoro



O filme conta a história de Mei, uma jovem que encontra uma pequena passagem em seu quintal que a leva a um lendário espírito da floresta, conhecido como Totoro. Sua mãe está no hospital e seu pai divide o tempo entre dar aulas na faculdade e cuidar de sua mulher doente. Quando Mei tenta visitar a mãe por conta própria, se perde na floresta e só o grande e fofo Totoro pode ajudar a menina a achar o caminho de volta para sua casa.



Classificação: Livre

Foto: Reprodução / Reprodução

Princesa Mononoke



Uma fábula sobre a eterna luta entre o homem e a natureza, sem bons ou maus, vencedores ou perdedores. Cada um lutando por sua própria sobrevivência. A história começa quando a aldeia de Ashitaka é invadida por um estranho demônio, e quem resolve enfrentá-lo é o corajoso príncipe. Ele luta com o bicho e consegue matá-lo, mas antes fica com o braço ferido e é contaminado por uma maldição. Ele irá se corroer pelo ódio até se tornar um demônio igual ao outro e morrer, a não ser que ele vá atrás da cura na floresta proibida. É aí que começa a jornada de Ashitaka, que vai enfrentar animais fantásticos, princesas amaldiçoadas e os mistérios da natureza. O príncipe vai conhecer também os homens que querem destruir a floresta e a pequena San, ou Princesa Mononoke.



Classificação: 12 anos

Foto: Reprodução / Reprodução

Nausicãa do Vale dos Ventos



Nesta animação, a humanidade se esforça em sobreviver em um mundo em ruínas, divididos em pequenas populações e impérios, mil anos após os "7 Dias de Fogo", um evento que destruiu a civilização humana e a maior parte do ecossistema da Terra. Isolados um dos outros pelo "Mar da Corrupção" e uma floresta tóxica com plantas e insetos gigantes, Nausicaã, é a princesa do pequeno reino do Vale do Vento, que tenta compreender melhor estas florestas nocivas aos humanos, ao mesmo tempo que tenta salvar seu povo dos reinos.



Classificação: 12 anos



Veja o endereço das unidades Sesc de cada cidade:



Chapecó - Rua Brasília, 475-D – J. Itália - (49) 3319-9100

Florianópolis (Prainha) - Travessa Syriaco Atherino, 100 - Centro -(48) 3229-2200

Itajaí - Rua Almirante Tamandaré, 259 – Centro - (47) 3249-3850

Joinville - Rua Itaiópolis, 470 – Centro - (47) 3441-3300

Jaraguá do Sul - Rua Jorge Czerniewicz, 633 - (47) 3275-7800

Lages - Av. Dom Pedro II, 1693 - (49) 3322-3936



