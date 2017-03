Sesc promove encontro empresarial sobre qualidade de vida em Balneário

Bem estar 13/03/2017 | 12h34 Atualizada em

O Sesc promove amanhã o Sesc Reúne, encontro com empresários e gestores de pessoas, em Balneário Camboriú. Nomes como Eloir Edilson Simm, presidente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV), Maria Pissaia, administradora do Grupo Preze, e Renate Damian, gerente de Lazer do Sesc, participarão de um painel sobre os benefícios de investir na qualidade de vida das equipes.



Na programação, o gerente de Planejamento da Fecomércio/SC, Renato Barcellos, apresentará os resultados de um pesquisa sobre o estilo de vida dos trabalhadores de supermercados. A inscrição é gratuita.