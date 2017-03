Servidores da Saúde de SC paralisam serviços por 24 horas

Reforma da Previdência 28/03/2017 | 09h24 Atualizada em

Desde as 7h desta terça-feira, trabalhadores de seis cidades de Santa Catarina realizam uma paralisação parcial de 24 horas em pelo menos 13 hospitais no Estado. Em apoio aos protestos nacionais contra a reforma da previdência, servidores da saúde catarinenses suspenderam alguns atendimentos em Florianópolis, Joinville, São José, Mafra, Ibirama e Lages. Os protestos devem terminar somente na manhã de quarta-feira.

Mesmo com alguns serviços suspensos, segundo o sindicato da categoria, o SindiSaúde, os atendimentos de urgência e emergência são feitos. Pelo menos 30% dos profissionais se revezam para prestarem o serviço essencial. Por meio do site, a diretora do sindicato Heloísa Pereira, afirmou que as "paralisações pretendem acumular forças para uma greve geral da saúde".

— Entendemos que os ataques que estamos sofrendo do governo federal e do governo estadual só poderão ser barrados com uma grande mobilização de várias categorias da classe trabalhadora e nós da saúde, estamos fazendo a nossa parte.

Instituições que paralisam serviço

Florianópolis

Hospital Florianópolis

Hospital Governador Celso Ramos

Hospital Infantil Joana de Gusmão

Hospital Nereu Ramos

Maternidade Carmela Dutra

Mafra

Maternidade Dª. Catarina Kuss



São José

Hospital Regional de São José Dr Homero Miranda Gomes

Instituto de Cardiologia

Instituto Psiquiatria IPQ

Lages

Hospital Geral Maternidade Tereza Ramos



Joinville

Maternidade Darcy Vargas

Hospital Regional Hans Dieter Schmidt

Ibirama

Hospital Dr Waldomiro Colautti

