Servidores aprovam greve por tempo indeterminado em São José

Em assembleia na manhã desta segunda-feira no Centro Multiuso, cerca de 800 servidores da Prefeitura de São José, na Grande Florianópolis, aprovaram por unanimidade greve por tempo indeterminado. Os servidores são contra a revogação de dois projetos de lei que tratam do plano de carreira dos professores e a regência de classe.

Apesar de as medidas atingirem apenas a educação, profissionais da saúde e assistência social também se juntaram ao movimento em solidariedade à causa dos professores. Eles não aprovaram a proposta do Executivo, que indicou encaminhar um novo projeto de lei para o plano de carreira, mas restabelecendo a cláusula de limite prudencial de gastos. Os trabalhadores são contra o limite. Esse foi inclusive o motivo principal da greve que ocorreu em 2016. Os servidores acreditam que aceitar a proposta agora, é "jogar fora" a paralisação de mais de um mês realizada no ano passado.

Em abril do ano passado, a prefeita Adeliana Dal Pont aprovou os projetos de lei. Em dezembro, no entanto, a própria prefeitura enviou projeto para revogar as leis que a própria prefeita sancionou, após determinação do Ministério Público. O município argumenta que a prefeita pode responder por improbidade administrativa.

— A cláusula da barreira pode existir, mas para isso a prefeita precisa tomar as meninas, e a gente sabe quais são: reduzir cargos comissionados, reduzir custos. A prefeitura precisa abrir os números _ defende o presidente do Sintram-SJ, Marcos Aurélio dos Santos.

Adeliana Dal Pont não falou com a reportagem, mas se manifestou em carta nas redes sociais. A prefeita argumenta que encaminhou os projetos com a cláusula de barreira, mas que eles foram derrubados na Câmara de Vereadores.

— E a revogação das leis, embora possa não parecer, foi a melhor solução. Se eu não propusesse a revogação dessas leis, elas seriam atacadas judicialmente e, por anos, ficariam com sua aplicação suspensa até decisão judicial final. Agora, como meio de resolver toda essa problemática surgida e com o apoio da base de governo junto ao Poder Legislativo, firmei o compromisso de encaminhar à categoria uma proposta que se resume no envio, novamente, dos Projetos de Lei à Câmara para votação, mas com a necessária e legal cláusula de barreira, tal qual como foi feito no ano de 2016, na forma constitucional e legal.



Servidora defende paralisação por tempo indeterminado Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS

No entanto, a promotora de Justiça Márcia Aguiar Arend, que recomendou revogação dos projetos leis, argumentou que existem várias inconsistências nos textos. O despacho afirma que matérias que tratam do salário dos servidores exigem quórum de maioria absoluta na Câmara. Também fala que "as despesas devem ser acompanhadas, não só de estimativa de impacto financeiro, como de demonstrativo da origem dos recursos". Segundo Arend, os projetos ferem a Lei de Responsabilidade Fiscal.

"Considerando as estimativas de impacto orçamentário financeiro que acompanharam os aludidos projetos de lei, já estampavam agressivo impacto das despesas de pessoal sobre os limites estipulados na LRF (...) recomenda que sejam sustados quaisquer desembolsos para pagamentos recorrentes da aplicação das leis", informou a promotora no documento.

Os servidores paralisam as atividades já a partir desta tarde. A orientação do sindicato é ligar para escolas e postos de saúde antes de sair de casa. Uma manifestação está marcada para ocorrer nesta terça, a partir das 13h, na Avenida Beira-Mar. A próxima assembleia está marcada para quinta-feira.