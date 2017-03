Série C do Campeonato Catarinense 2017 terá apenas seis clubes

Confirmado 08/03/2017 | 18h34 Atualizada em

Em conselho técnico realizado na sede da Federação Catarinense de Futebol, na terça-feira, ficou definido que a Série C do Catarinense terá seis equipes na disputa, repetindo o número do ano passado. Estão confirmadas as equipes do FC Porto (Porto União), Caçador AC, CEC (Curitibanos), Fluminense FC (Joinville), Imbituba FC e Blumenau EC.



A competição será em turno e returno, com jogos de ida e volta. O campeão de cada fase disputa a final. Caso a mesma equipe vença o turno e o returno, automaticamente será campeã. Apenas um time irá conquistar o acesso para a Série B.



A Série C está marcada para começar no dia 21 de maio de 2017, com encerramento em 6 de agosto de 2017. O presidente da FCF, Rubens Angelotti, comentou sobre a competição.



— Sabemos das dificuldades que envolvem realizar futebol profissional, especialmente financeiras. Esperamos que os seis clubes que iniciam a competição consigam cumprir seus objetivos e encerrar a disputa — disse.



Idade limite



O Catarinense Série C determina idade limite para participação de atletas até 24 anos, com cada clube podendo incluir ainda três atletas com idade superior a 24 anos.O número mínimo de atletas inscritos será de 18 atletas e o máximo de 35 atletas. Cada clube deverá inscrever, no mínimo, 13 atletas profissionais e poderá utilizar, no máximo, cinco atletas não profissionais. As inscrições serão permitidas até o dia 07 de julho.



Categorias de base



Também foram definidas as competições das categorias de base vinculadas ao Campeonato Catarinense Profissional da Série C, que são as categorias Sub-20 e Sub-17, que terão a mesma forma de disputa da categoria profissional. As categorias de base do Catarinense Série C iniciarão no dia 22 de abril e encerrarão no dia 10 de junho. O número mínimo de atletas inscritos será de 18 atletas e o máximo de 30.