Seminário gratuito em Florianópolis discutirá qualidade de vida dos pacientes com câncer

Entre os dias 27 e 28 de março pacientes com câncer, familiares e profissionais de saúde poderão acompanhar palestras com especialistas sobre como manter a qualidade de vida com a doença. O seminário gratuito irá ocorrer das 19h às 22h, no auditório do Cesusc, em Florianópolis.

Essa é a primeira edição do Seminário Catarinense pelo Bem-Estar do Paciente Oncológico, que faz parte do Projeto V.I.D.A (Viva Intensamente Depois de Acordar). Iniciativa é idealizada pela advogada Flora Juliani Galvão, especialista na área de medicamentos, e a arquiteta Natália Arruda, especialista em arquitetura e bem-estar.

— Diante de milhares de diagnósticos diários dessa doença, e frente à uma realidade indigna e de sobrevida do paciente oncológico, resolvemos unir esforços em prol de um movimento inovador, que tem como objetivo principal a promoção da qualidade dessas pessoas — diz Flora.

Para participar, a entrada será a doação de um quilo de alimento não perecível, que será entregue para a Casa de Apoio Vovó Gertrudes. O local atende crianças em tratamento oncológico do Hospital Infantil em Florianópolis.



Programação:

Dia 27



19h Abertura dos trabalhos

19h15min Doutor Ney Muller (médico): Prevenção

19h45min Natália Arruda (arquiteta): Arquitetura e bem-estar

20h Dra Nora (Psicóloga): A importância do equilíbrio emocional no tratamentooncológico.

20h30min Relatos dos pacientes oncológicos que venceram a doença (Cassiano Sebben, Nara Schutz e Myriam Marques

21h Dra. Ana Laura (nutricionista): Nutrição da prevenção ao tratamento do câncer: saiba como o alimento pode ser seu aliado

21h30min Perguntas e Respostas aos especialistas

21h50min Encerramento



Dia 28



19h Abertura dos trabalhos

19h15min Doutor Bráulio Fernandes (mastologista): Câncer de mama – Cirurgia reconstrutora melhorando a autoestima

19h25min Doutor Ricardo Branco (oncologista): A oncologia e a qualidade de vida

19h45min Flora Juliani Galvão (advogada): Os direitos do paciente oncológico

20h Dr. Odi Olenienski (médico): Positividade e fé, um novo paradigma para oentendimento das doenças.

20h30min Palavra da defensoria pública do Estado de Santa Catarina e da Deputada Federal Carmen Zanotto

20h45min Dra. Luana Dias de Oliveira (fisioterapeuta oncológica)

21h Laine Valgas (apresentadora): Autoestima e segurança, uma nova forma de ver a vida

21h30min Perguntas e Respostas aos especialistas

21h50min Encerramento

Serviço:



I Seminário Catarinense pelo Bem-Estar do Paciente Oncológico

Data: 27 e 28 de março

Onde: auditório do Cesusc (SC-401, 9301 - Santo Antonio de Lisboa, Florianópolis)

Horário: a partir das 19h

Entrada: doação de 1kg de alimento não perecível

Informações: www.facebook.com/projetovidafloripa ou 48 3039-0992

