Semana termina com instabilidade no Litoral e aberturas de sol em boa parte de Santa Catarina

Tempo 31/03/2017 | 06h47 Atualizada em

A semana deve terminar com a presença do sol em todas as regiões de Santa Catarina. Mas apesar do tempo mais seco, nesta sexta-feira o Litoral, o Vale do Itajaí, e o Sul catarinense ainda vão ter momentos de instabilidade. De acordo com a central de meteorologia da RBS, a umidade que segue vinda do mar ainda influencia o tempo em algumas cidades do Estado e provoca chuva passageira ao longo do dia.



Com relação às temperaturas, após um amanhecer mais uma vez gelado na Serra - que a miníma atingiu 5,2ºC - os termômetros devem chegar aos 28ºC à tarde. Na Grande Florianópolis as máximas chegam aos 27°C em cidades da Grande Florianópolis e ficam acima dos 30ºC no Oeste.

Amanhã, conforme o meteorologista Leandro Puchalski, a presença de um centro de alta pressão e um de baixa pressão sobre o mar traz mais umidade ao Sul. Diante disso, as regiões do Sul, Vale do Itajaí, Litoral, Serra e Norte têm previsão de aberturas de sol com momentos de chuva passageira.

No Meio-Oeste, Oeste e Extremo-Oeste o ar seco da semana segue predominando e o final de semana será de tempo firme. As temperaturas seguem agradáveis.

Leia todas as notícias do DC

Com 5,2ºC, Urupema registra menor temperatura do ano em SC