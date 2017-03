Semana em Santa Catarina terá mudança no tempo e temperaturas agradáveis em todas as regiões

Trégua no calor 12/03/2017 | 21h37 Atualizada em

A segunda-feira promete ser marcada pela mudança do tempo em todo o Estado. O dia terá sol e poucas nuvens na maioria das regiões, com temperaturas agradáveis e mais baixas se comparadas aos dias anteriores. As regiões do Planalto Norte, do litoral Norte e da Grande Florianópolis terão maior concentração de nuvens e possibilidade de chuva fraca, principalmente pela manhã.

Nesta terça, a previsão da Epagri/Ciram indica a presença do sol com poucas nuvens em todo o Estado. Haverá nebulosidade baixa e com pequena chance de chuvisco no Meio Oeste, no Planalto Sul e no litoral Sul do Estado. As temperaturas serão amenas na madrugada e pela manhã, ficando agradáveis durante o dia em todas as regiões.

Na quarta, a previsão é de sol na maior parte do dia em toda Santa Catarina. Durante a tarde, a previsão acena para aumento de nuvens e pancadas de chuva com trovoadas do Oeste ao Planalto Sul.