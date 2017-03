Semana começa com tempo mais aberto e predomínio de sol na maior parte de Santa Catarina

PREVISÃO 26/03/2017 | 22h25 Atualizada em

A semana em Santa Catarina promete começar com tempo mais aberto e predomínio do sol na maior parte do Estado nesta segunda-feira, mas também haverá pancadas isoladas de chuva durante a tarde, do Oeste ao Planalto. No litoral e no Vale do Itajaí, a previsão da Epagri/Ciram indica mais nuvens e chuva fraca e ocasional.

As temperaturas serão amenas em boa parte do Estado, com os termômetros indicando mais calor no Oeste. Entre terça e quinta-feira, a previsão é de tempo mais seco com sol e poucas nuvens em boa parte do Estado.

Segundo a previsão da Epagri/Ciram, há condições de chuva fraca apenas no litoral e no Vale do Itajaí, especialmente no início do dia e em períodos noturnos. As temperaturas também serão amenas na maior parte do Estado e mais altas no Oeste.