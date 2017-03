Semana começa com sol entre nuvens em Santa Catarina

Tempo 27/03/2017 | 07h32 Atualizada em

A semana começa com o sol aparecendo em todas as regiões, mas com bastante nebulosidade em todas as áreas de Santa Catarina, conforme previsão da Central RBS de Meteorologia.

Essa condição ocorre por dois motivos. O primeiro são instabilidades que avançam dos países vizinhos, Argentina e Paraguai, em direção ao Paraná e que acabam trazendo pancadas de chuva, de forma bem isolada, em cidades do Oeste catarinense.

A segunda razão é a umidade que avança do mar com ajuda dos ventos e que trouxe instabilidades na última madrugada em alguns pontos do litoral. Mesmo assim, ao longo do dia o sol vai aparecer entre nuvens em todas as regiões, com chance de chuva em pouquíssimas cidades e mesmo assim só em parte dos municípios.

Em relação às temperaturas, o início de semana segue com certo aquecimento no período da tarde. As máximas chegam aos 28°C em cidades da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte do Estado e 27°C na região Sul e também no Oeste.

Poucas mudanças para terça-feira

A terça-feira vai ter o sol aparecendo novamente em todas as regiões e com uma menor nebulosidade, já que não deve ocorrer a influência das áreas de instabilidade dos países vizinhos. O vento vai seguir avançando do mar em direção ao continente, mas não trazendo instabilidade. A chance de chuva é pouco maior na faixa norte do estado, nas cidades próximas ao Paraná.

As temperaturas para terça ficam bem parecidas com as de segunda-feira: amenas na madrugada/amanhecer e com certo aquecimento no período da tarde, com destaque para o Oeste onde se aproxima dos 30°C.

