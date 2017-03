Semana começa com ar seco e predomínio do sol em todo o Estado

Tempo 13/03/2017 | 06h45 Atualizada em

Depois dos temporais de domingo, que causaram estragos em várias cidades de Santa Catarina, a semana começa com condições do tempo bem diferentes. A frente fria que potencializou as nuvens de chuva no fim de semana já se afastou de Santa Catarina e deu lugar a um ar seco, com predomínio de sol e céu limpo nesta segunda-feira.



Apenas no período da manhã as nuvens aparecem um pouco mais entre o Vale do Itajaí e o Norte do Estado, mas ao longo do dia o sol também predomina nessas áreas, conforme previsões da Central de Meteorologia da RBS.

As temperaturas, apesar de amenas na madrugada, aos poucos sobem novamente chegando aos 26ºC a 28°C na maior parte das cidades. O vento deve soprar de Sul em alguns momentos do dia, e aquela sensação de abafamento que vinha fazendo não se repete nesta segunda.

Ressaca no mar

O vento vai soprar de Sul nesse início de semana, trazendo agitação no mar. As ondas podem chegar aos 2 metros em algumas praias.

Tempo na terça-feira

A terça-feira vai continuar com o ar seco sobre o Estado, trazendo mais um dia de sol e poucas nuvens. As temperaturas continuam com características de outono, e por isso a noite de terça-feira terá temperaturas amenas, com um amanhecer entre 14ºC e 16°C na maior parte das cidades e abaixo dos 10°C na Serra. Durante a tarde, há aquecimento. A chuva deve retornar na segunda parte da semana.

