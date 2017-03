Segunda pessoa é detida após tiroteio em escola na França

Marselha 17/03/2017 | 08h34

Uma segunda pessoa estava detida nesta sexta-feira, um dia após um tiroteio em uma escola do sul da França onde um adolescente fortemente armado feriu levemente vários colegas e o diretor do centro, informou uma fonte judicial.

Segundo esta fonte, que pediu para não ser identificada, trata-se do irmão de um amigo do suposto suspeito.

O ato deste jovem, de 16 anos, que não opôs nenhuma resistência no momento de sua prisão, estaria vinculado às más relações com outros estudantes.

Carregava uma arma de ar comprimido, duas pistolas e duas granadas, mas só provocou feridos com a arma de ar comprimido, o que evitou um drama maior.

Uma fonte próxima à investigação indicou nesta sexta-feira que as armas pertenciam ao pai e ao avô do adolescente.

No total, 14 pessoas ficaram levemente feridas, quatro delas pelos tiros e as demais ao tentar fugir, segundo o último balanço das autoridades e a procuradora do caso.

O incidente não tem nenhum tipo de conexão "terrorista", indicaram as autoridades, mas provocou cenas de pânico em um país traumatizado após uma onda de atentados.

* AFP