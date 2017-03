Segunda etapa do principal circuito de base de surfe do Brasil está com inscrições abertas

BRAZILIAN STORM 29/03/2017 | 21h11

Estão abertas as inscrições para a segunda etapa do Surf Talentos Oceano 2017, válido pela quarta etapa do SC QS Fecasurf 2017. A competição para jovens surfistas de 6 a 18 anos ocorre nos dias 8 e 9 de abril, na paradisíaca praia da Guarda do Embaú, em Palhoça.

As disputas entre as promessas da modalidade no Estado estarão divididas em oito categorias: petiz (até 10 anos), infantil (sub-12), iniciantes (sub-14), mirim (sub-16) e júnior (sub-18), no masculino, e infantil (até 12 anos), iniciantes (sub-14) e júnior (sub-18), no feminino. O valor para cada participante varia de R$ 80 a R$ 100, de acordo com a categoria escolhida.

Para participar é necessário acessar o site da Fecasurf e preencher o formulário disponível, enviar por e-mail fecasurf@fecasurf.com.br e seguir os passos para depósito. O número de vagas é limitado por categoria e a confirmação de presença é feita apenas após a comprovação do pagamento.

Além das baterias, uma série de outras atrações está prevista para quem participar ou for assistir às ¿ferinhas¿ do surfe catarinense, neste que é o principal circuito de categorias de base da modalidade no Brasil atualmente.

Ações de sustentabilidade ambiental, entretenimento e homenagens ao surfista Ricardinho, nativo da Guarda e morto em 2015, mobilizarão a comunidade e visitantes da Primeira Reserva Mundial do Surfe do Brasil.

— Esta etapa já começa a desenhar o ranking do Surf Talentos Oceano. Serão quatro etapas e haverá uma premiação aos campeões das oito categorias em disputa no final — destacou Fred Leite, promotor do evento.