Segunda edição do Blumenau a Bordo ocorre neste domingo

25/03/2017

Primeiro Festival Blumenau a Bordo, em novembro do ano passado, reuniu público para atividades e diversão no rio

Primeiro Festival Blumenau a Bordo, em novembro do ano passado, reuniu público para atividades e diversão no rio Foto: Jean Laurindo / Agência RBS

Pela segunda vez em menos de cinco meses, o Itajaí-Açu vai virar um local de lazer. Esqueça o vilão das enchentes ou então o preconceito com as águas por achar que elas sejam sujas ou repletas de dejetos. Com a ideia de humanizar o rio e gradativamente torná-lo parte do cotidiano do blumenauense, ocorre neste domingo a segunda edição do Blumenau a Bordo, na Prainha.

O evento — que dessa vez será em apenas um dia — começa às 9h, se estende até as 17h e conta com uma série de atrações totalmente gratuitas. Mas para conseguir uma das vagas — principalmente nos brinquedos mais badalados como jet pack, que deixa a pessoa oito metros acima da água — é preciso chegar cedo e fazer a inscrição junto à organização.

Durante todo o dia haverá passeio de caiaque, stand up paddle e luta de cotonetes gigantes na água. Às 9h30min e 15h ocorrerão aulas de nós em cabos náuticos. Às 10h30min, 14h e 16h, vão rolar apresentações de hoverboard water, flyboard e jet pack, com sorteio de dois passeios em cada uma das ocasiões. Às 11h30min e 15h30min, o Itajaí-Açu será palco de corridas em stand up paddle.



Na opinião do secretário de Turismo de Blumenau, Ricardo Stodieck, aproximar as pessoas do rio e mostrar o quão amigável ele pode ser é o grande mote do Blumenau a Bordo.

— Queremos trazer de volta essa cultura de o rio ser amigo e área de lazer do blumenauense, como era antigamente. A ideia é a aproximar as pessoas — pontua.

Até pelo espaço de tempo mais curto em comparação ao evento que ocorreu em novembro do ano passado, dessa vez não haverá área para exposição de barcos. E há um lado bom nisso: menos motores e mais pessoas utilizando o rio Itajaí-Açu. Muito embora embarcações movidas a combustível venham a fazer parte novamente das águas (com a criação da marina no bairro Ponta Aguda), essa não é a única forma de convívio entre o blumenauense e o rio que o abastece.



Para Stodieck, o mais importante nessa história toda é aos poucos voltar a incentivar na comunidade o hábito de utilizar uma opção de lazer ao ar livre que é oferecida pela natureza:

— Na primeira edição, conhecemos pessoas que nunca tinham chegado perto do rio, muito menos molhado os pés. Devagarzinho estamos preparando o blumenauense e o ensinando a utilizar o Itajaí-Açu como um espaço para se divertir.

Previsão de tempo firme para o dia do evento

Para a alegria dos organizadores e também de quem vai participar do evento, pelo menos para o domingo de manhã até o início da tarde, não há previsão de chuva. O tempo, diferente da semana que passou, terá sol entre nuvens. Conforme a meteorologista Taciana Weber, do AlertaBlu,será uma condição mais firme e há condição de chuva apenas para o fim da tarde e início da noite — e de forma isolada, sem muita intensidade em Blumenau.



A temperatura máxima prevista para domingo gira em torno de 31 ºC e a mínima em 20 ºC.

O quê: 2º Blumenau a Bordo

Quando: domingo, das 9h às 17h

Onde: Prainha (Ponta Aguda)

Quanto: gratuito