Secretário do Tesouro dos EUA: Trump tem 'genes perfeitos'

Washington 24/03/2017 | 13h00

Donald Trump tem genes perfeitos e uma saúde incrível, afirmou nesta sexta-feira o secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, que definiu o estilo de trabalho do presidente americano de 70 anos como "aberto e informal".

"Esse homem tem mais energia do que ninguém. Eu achava que estava em forma, viajo o tempo todo com ele e é algo incrível", afirmou durante uma coletiva em Washington.

"Ele tem genes perfeitos", acrescentou, em um tom admirado que fez o público presente rir.

"Tem uma energia incrível. Tem um surpreendente bom estado de saúde", afirmou ainda.

Mnuchin assegurou que Trump deixou de comer no KFC (Kentucky Fried Chicken) porque a comida na Casa Branca é "excelente".

O ex-banqueiro do Goldman Sachs, que diz conhecer Trump socialmente há 15 anos, descreveu o estilo de trabalho do presidente como dinâmico e aberto.

"A porta de seu gabinete está aberta. Não é um presidente formal. Está constantemente no telefone falando com as pessoas", explicou.

"É um presidente que quer ouvir, que tem um julgamento excelente e quer tomar decisões rápidas. Ele compreende a seriedade de sua função e as responsabilidades que implica", concluiu.

* AFP