Secretário de Habitação de Trump gera polêmica ao associar escravos a imigrantes

Washington 06/03/2017 | 21h03

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos, Ben Carson - único negro do novo governo -, gerou polêmica nesta segunda-feira ao afirmar que os escravos também eram imigrantes que tinham um "sonho" americano.

"Isto é os Estados Unidos: uma terra de sonhos e oportunidades", disse Carson durante um discurso ante funcionários do departamento de Habitação, no mesmo dia em que o presidente Donald Trump adotou um novo decreto para proibir a entrada de imigrantes no país.

"Houve outros imigrantes que vieram para cá no fundo de navios negreiros, que inclusive trabalharam por mais tempo, mais duro e por menos", acrescentou.

"Mas eles também tinham o sonho de que seus filhos, suas filhas, seus netos, suas netas, seus bisnetos, suas bisnetas, pudessem encontrar riqueza e felicidade nesta terra", concluiu.

"Imigrantes?" - reagiu no Twitter a Associação Nacional para as Pessoas de Cor (NAACP).

Os comentários de Carson são "trágicos, chocantes e inaceitáveis", afirmou o centro Anne Frank dos Estados Unidos, museu em memória da menina judia alemã que morreu em um campo de concentração nazista em 1945.

"Não, senhor Carson, os escravos não emigraram para os Estados Unidos. Foram trazidos para cá violentamente, contra sua vontade, e viveram aqui privados de liberdade", acrescentou o centro.

Carson, neurocirurgião aposentado, que foi rival de Trump nas eleições primárias do Partido Republicano, já fez declarações polêmicas no passado.

Em 2013, afirmou que a reforma do sistema de saúde conhecida como Obamacare era "a pior coisa que havia acontecido ao país desde a escravidão".

