SC tem sol e temperaturas em elevação nesta terça-feira

Tempo 14/03/2017 | 07h16 Atualizada em

A terça-feira é outro dia sob influência do ar seco, com predomínio de sol em todas as regiões do Estado, conforme previsão da Central de Meteorologia da RBS. O sol aparece até mesmo no litoral, onde o amanhecer foi com muitas nuvens.



Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

As temperaturas mais uma vez ficam com cara de outono em Santa Catarina, por que esse ar seco não tem umidade suficiente para que elas se mantenham estáveis ao longo da noite. Na segunda, logo que o sol foi embora o ar começou a "perder calor" e as temperaturas baixaram.

Por isso a terça-feira começou com temperaturas amenas na maior parte das cidades e até com certo friozinho na Serra, onde foi registrado 6,5°C em Bom Jardim da Serra. No entanto, como o dia será ensolarado,rapidamente as temperaturas sobem trazendo até uma tarde quente com máximas entre 27ºC e 30ºC na maior parte das cidades.

Quarta-feira tem aumento de nuvens

O sol novamente estará presente em todas as regiões na quarta-feira, mas com aumento de nuvens no decorrer do dia. As temperaturas não baixam tanto ao amanhecer, já que o ar seco perde força, ficando até elevadas à tarde, quando alcançam a casa dos 30ºC a 32ºC em boa parte das cidades, com picos de até 34ºC no Extremo Oeste. Esse calor junto com instabilidades que se formam nos países vizinhos já traz previsão de chuva para tarde e noite em cidades do Oeste até os Planaltos.