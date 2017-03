SC tem calor e chuva ao longo da quinta-feira

Tempo 16/03/2017 | 07h29 Atualizada em

Com dois sistemas meteorológicos influenciando o tempo em Santa Catarina, a quinta-feira será de calor e chuva ao longo da quinta-feira no Estado. A previsão é da Central de Meteorologia da RBS.

Um dos sistemas é a circulação marítima, ventos úmidos que avançam do mar e provocam um certo aumento da nebulosidade em momentos do dia nas áreas do Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. O segundo sistema meteorológico é uma frente fria que já está avançando do Rio Grande do Sul em direção a SC. Imagens de satélite desta manhã mostram nuvens de chuva presentes no Oeste Catarinense.

Essa condição faz com que pela manhã já ocorram pancadas de chuva nas cidades do Extremo-Oeste e do Oeste do Estado. Ao longo das próximas horas a chuva também chega no Meio Oeste, Serra e Sul, apesar de ocorrer aberturas de sol no início do dia. Nas outras áreas, Norte, Vale Itajaí e Grande Florianópolis, o sol aparece entre nuvens e a chuva só deve chegar entre a tarde e a noite.

As temperaturas também vão chamar atenção nessa tarde, com máximas de até 32°C e sensação de abafamento. Por conta de todo esse aquecimento, há chance de temporais isolados no final do dia.

Sexta-feira amena

A previsão para a temperatura é bem diferente para encerrar a semana. A tarde de sexta terá temperaturas mais amenas como há muito tempo não ocorria no Estado. A previsão é de uma tarde com apenas 23ºC a 25ºC em boa parte das cidades não passando muito dos 16ºC a 18ºC na Serra onde faz frio durante todo o dia.

A frente fria ainda estará trazendo muitas nuvens que permitem aberturas de sol, apesar da chance de chuva passageira se manter para todas as regiões.

