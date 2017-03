SC receberá 510 mil doses da vacina contra gripe na próxima semana

Influenza 30/03/2017 | 19h37 Atualizada em

Na próxima semana Santa Catarina irá receber 510 mil doses da vacina contra a gripe. O montante, que responde por 25% do total que será recebido pelo Estado para a Campanha Nacional de Vacinação, deve chegar por volta da quarta-feira. A campanha nacional começa no dia 17 de abril e segue até dia 19 de maio.

A gerente de Doenças Imunopreveníveis e Imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de SC (Dive-SC) Vanessa Vieira da Silva, explica que as doses devem chegar em oito remessas, o que pode levar a faltas pontuais de vacinas:



— Vamos receber toda semana um pouco. É ruim porque podem ocorrer períodos de desabastecimento. Mas a quantidade que vem é suficiente para a população toda, não vai faltar. Se chegar na unidade de saúde e não tiver vacina, ela não acabou. Então volta no outro dia, liga para o posto, porque vai chegar a vacina.

No total 1,8 milhão de catarinenses poderão ser imunizados na campanha. A meta do Ministério de Saúde é vacinar pelo menos 90% do público-alvo, o que no Estado resulta em 1.678.109 de pessoas. O grande diferencial na campanha deste ano será a imunização dos professores, tanto da rede pública como privada, da educação infantil ao ensino superior. No total, 94,3 mil docentes devem ser vacinados no Estado.

Foram registrados 758 casos e 117 mortes pelo vírus influenza em Santa Catarina em 2016. Neste ano, nos primeiros dois meses foram registrados quatro casos do vírus influenza A e um de B.



Campanha de vacinação em SC

Início: 17 de abril. Dia D no dia 6 de maio

Término: 19 de maio

Em todos os postos de saúde

Leia também:



Casos de depressão aumentam quase 20% em 10 anos, alerta OMS



Programa Farmácia Popular deverá ser reduzido



Unimed Grande Florianópolis tem queda de médicos credenciados e clientes

Ação entre Facebook, EUA e Polícia Civil evita que homem cometa suicídio no Meio-Oeste de SC



Número de cesarianas cai pela primeira vez no Brasil