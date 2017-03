SC é um dos três Estados com queda de usuários de planos de saúde em fevereiro

Saúde suplementar 14/03/2017 | 15h50 Atualizada em

Santa Catarina teve uma queda de 2,5 mil usuários nos planos de saúde no mês de fevereiro, o que representa 0,17% de decréscimo. Essa é a terceira diminuição consecutiva do Estado – de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017. SC está na contramão do restante do país, já que no Brasil houve um aumento de 0,3% no número de usuários no último mês. Na comparação com janeiro, apenas Acre, Rondônia e Santa Catarina registraram decréscimo nos números.

Os dados parciais foram divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nesta segunda-feira. Segundo as informações disponibilizadas, houve um crescimento de cerca de 144 mil beneficiários em planos de assistência médica e de 143,1 mil beneficiários em planos exclusivamente odontológicos no país.

Nos planos de assistência médica, a expansão no país se deu em função do aumento do número de beneficiários em planos do tipo empresarial. No comparativo com o mês de janeiro, o setor registrou 158,9 mil beneficiários a mais neste tipo de contrato (o equivalente a 0,5%). Já nas demais modalidades de contratação – planos coletivos por adesão e individuais/familiares – houve pequena variação negativa de beneficiários, mesmo assim o saldo positivo geral se manteve.

Em 2016, Santa Catarina perdeu 28,9 mil usuários. Atualmente são 1,47 milhão de beneficiários catarinenses em planos de saúde. A parte mais representativa são os planos coletivos e empresariais, que respondem por 87% dos contratos no Estado.



