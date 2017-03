SC é o 2º Estado que mais gerou empregos no Brasil em fevereiro

Trabalho 16/03/2017 | 17h53 Atualizada em

Santa Catarina foi o segundo Estado que mais gerou empregos com carteira assinada no Brasil em fevereiro segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Com um saldo positivo de 14.858 vagas, ficou atrás apenas de São Paulo, que apresentou 25.412 no balanço entre admissões e demissões. Fevereiro teve o primeiro resultado positivo na relação entre admissões e demissões em todo o Brasil desde abril de 2015. Para Santa Catarina, foi o melhor resultado desde fevereiro de 2014, quando o saldo foi de 27.891 vagas.

Entre os setores, os de maior variação foram a indústria (10.859 novas vagas) administração pública (1.829 novas vagas) e agropecuária (1.294 novas vagas). O comércio foi o único que teve variação negativa, de -0,42%, ou um saldo de -1.759 vagas. Veja o resultado de cada setor no gráfico abaixo.

No acumulado do ano, contando desde janeiro, Santa Catarina continua com saldo positivo de 26.398. Manteve o bom resultado de janeiro, quando liderou a criação de postos de trabalho no país com 11.284 vagas.

No acumulado dos últimos 12 meses, porém, Santa Catarina continua com resultado negativo. São 18.865 vagas a menos em relação a fevereiro de 2016. Representa uma melhora, já que na comparação entre janeiro de 2017 e janeiro de 2016 o resultado foi de menos 29.330 empregos.

Em todo o Brasil, fevereiro teve um saldo positivo de 35.612 vagas. Foram 1.250.831 de admissões contra 1.215.219 demissões. Ao todo, são 38.315.069 trabalhadores com carteira assinada.



— O levantamento mostra que as medidas adotadas pelo governo nos últimos sete meses recolocaram o país nos trilhos, fazendo com que a crise fique cada vez mais distante — disse o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, sobre os resultados do Caged.



