Santa Catarina perderá cinco agências de Correios até abril 

O descontentamento com os serviços tende a piorar com as medidas tomadas recentemente na tentativa de evitar resultados ainda piores em 2017 para a empresa, que acumula dois rombos de R$ 4 bilhões no último biênio. Em Santa Catarina, cinco agências serão fechadas entre abril e maio: duas em Florianópolis e uma em Blumenau, Joinville e São José (veja mais ao lado). A estatal garante que os funcionários serão realocados e que atendimentos serão feitos por unidades próximas.

Tendo como público-alvo os empregados com mais de 55 anos, foi aberto em janeiro um Plano de Desligamento Incentivado (PDI) ao qual 5.491 trabalhadores dos Correios em todo o país aderiram.

Só com essa medida, a empresa espera conseguir economia anual de aproximadamente R$ 800 milhões. Em Santa Catarina, 179 aderiram, o que corresponde a 4,3% do total de funcionários.

Outra medida adotada para redução de despesas foi a suspensão das férias de todos os funcionários pelo período de 12 meses e de horas extras.

Para a presidente da Associação dos Profissionais dos Correios (Adcap), Maria Inês Capelli, a derrocada se iniciou no início dos anos 2000, quando ¿a história de contínua evolução dos Correios começou a sofrer abalos, decorrentes em grande parte da desprofissionalização da gestão da empresa¿. Denunciando um aparelhamento partidário – que teria passado por diversas siglas ao longo dos últimos anos –, ela afirma que o sucateamento da estatal se deve ao despreparo das pessoas indicadas para as posições de liderança.



Na cabeça dos consumidores, características como economia, segurança, regularidade e confiabilidade – antes orgulho dos Correios – têm deixado de ser sinônimo dos serviços da empresa. A estatal, que outrora podia se vangloriar de feitos superlativos como a ¿maior operação logística do planeta¿, hoje amarga prejuízos econômicos e à sua reputação, em meio à mais grave crise financeira de seus 354 anos de história. A estimativa é de que o balanço de 2016, que ainda não está fechado, apresente um prejuízo de R$ 2 bilhões.

Confira as agências que fecharão no Estado

Florianópolis

Estreito

Funcionários: nove

Atendimentos por dia: 208

Encerramento: 1o de junho

Unidades que atenderão a demanda: Dias Velho (Rua Nossa Senhora do Rosário, 78) e Rua Santos Saraiva (Rua Santos Saraiva, 469, lojas 18 e 24)

Aeroporto

Funcionários: quatro

Atendimentos por dia: 90

Encerramento: 1o de abril

Unidade que atenderá a demanda: Baía Sul (Rua João Cancio Jacques, 49, térreo)



Joinville

Agência Vila Nova

Funcionários: três

Atendimentos por dia: 100

Encerramento: 1o de maio

Unidade que atenderá a demanda: Agência Central (Rua Princesa Isabel, 394)



Blumenau

Itoupava Norte

Funcionários e atendimentos por dia: não informado

Encerramento: 1º de junho

Unidades que atenderão: Victor Konder (Rua São Paulo, 1277); Itoupava Central (Rua Dr. Pedro Zimmermann 7683/sala T3) e Itoupava Norte (Rua Dois de Setembro, 3075, loja 05)



São José

Centro histórico

Funcionários: cinco

Atendimentos por dia: 90

Encerramento: 1o de maio

Unidades que atenderão: Ponte do Imaruim (Av. Aniceto Zacchi, 363) e Kobrasol (Av. Lédio João Martins, 38/loja 03)



O que fazer se sua encomenda não chegou



* A advogada e representante da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) Sonia Amaro reforça que ao adquirir um produto de uma empresa, a mesma é responsável por problemas na entrega também. Ou seja, caso tenha comprado algo pela internet e não tenha chegado no prazo, o primeiro passo é entrar em contato com o estabelecimento que vendeu o produto e fazer uma reclamação.

* Se tiver problema com alguma entrega dos Correios, o primeiro passo é consultar o status da entrega na página de rastreamento de objetos dos Correios (correios.com.br/sistemas/rastreamento). Porém nem todos os serviços de encomendas no Brasil são registrados, isso porque é possível optar pelo envio simples – mais barato, mas sem rastreamento.



* Consulte os prazos de entrega, que variam dependendo do objeto e do tipo de entrega (expressa ou econômica) em correios.com.br/sistemas/precosPrazos.

* Se, ao final do prazo, a encomenda ainda não tiver chegado, é possível registrar queixa diretamente com os Correios, através do canal de atendimento (0800 725 0100 ou pelo site www.correios.com.br/sobre-correios/fale-com-os-correios). As reclamações por atraso na entrega só podem ser feitas se os prazos de entrega do objeto tiverem expirado.

* Caso o problema não seja solucionado, o consumidor deve ir ao Procon de seu Estado ou município. A advogada Sonia lembra que é importante guardar números de protocolos, e-mails de contato e reclamações anteriores para juntar à reclamação.